Огонь уничтожил шесть автомобилей на парковке в Петербурге

Происшествие случилось на Вишерской улице. В районе парковки возле жилого дома местные жители заметили облако дыма. Прибывшие по указанному адресу спасатели ликвидировали пламя.

В результате возгорания были полностью уничтожены шесть машин. Еще два транспортных средства получили серьезные повреждения. Информация о пострадавших не поступала, добавил «Петроград».