Огонь уничтожил шесть автомобилей на парковке в Петербурге

Крупный пожар произошел ночью в петербургских Шушарах. Огнем оказались охвачены автомобили, сообщил IVBG.

Происшествие случилось на Вишерской улице. В районе парковки возле жилого дома местные жители заметили облако дыма. Прибывшие по указанному адресу спасатели ликвидировали пламя.

В результате возгорания были полностью уничтожены шесть машин. Еще два транспортных средства получили серьезные повреждения. Информация о пострадавших не поступала, добавил «Петроград».

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