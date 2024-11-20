Огонь уничтожил шесть автомобилей на парковке в Петербурге
Крупный пожар произошел ночью в петербургских Шушарах. Огнем оказались охвачены автомобили, сообщил IVBG.
Происшествие случилось на Вишерской улице. В районе парковки возле жилого дома местные жители заметили облако дыма. Прибывшие по указанному адресу спасатели ликвидировали пламя.
В результате возгорания были полностью уничтожены шесть машин. Еще два транспортных средства получили серьезные повреждения. Информация о пострадавших не поступала, добавил «Петроград».
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