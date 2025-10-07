Огонь повредил два дома, пристройку и две машины в Нефтеюганске

Серьезный пожар в частном секторе произошел на территории Нефтеюганска. Огонь вспыхнул ночью в микрорайоне 11А. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По информации ведомства, первые пожарные подразделения прибыли на место ЧП через шесть минут после вызова. Спасатели зафиксировали открытое горение двух домов и автомобилей. Кроме того, существовала угроза распространения на соседние постройки.

В результате возгорания пострадали два жилых дома, две машины и еще одно здание. На месте происшествия работали 24 человека и четыре единицы техники. Пожар удалось ликвидировать спустя почти полтора часа. Сейчас дознаватели МЧС России выясняют причины случившегося.