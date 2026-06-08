Огонь охватил здание морга в Салехарде

Утром в понедельник, 8 июня, в Салехарде произошло возгорание в патологоанатомическом отделении окружной больницы. Согласно информации от управления МЧС ЯНАО, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил сайт URA.RU .

По данным ведомства, сигнал о возгорании в патологоанатомическом отделении по адресу улица Мира, корпус 7 поступил на пульт пожарной охраны в 8:12. Когда пожарные подразделения прибыли на место, они заметили дым. Ликвидировать огонь удалось через 30 минут.

Кроме того, за минувшие сутки произошел пожар в Новом Уренгое на улице Алексея Маресьева — загорелся вагон-бытовка на площади 40 квадратных метров.