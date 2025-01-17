Огонь охватил строительную бытовку в Красногвардейском районе Петербурга

Строительная бытовка загорелась на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Происшествие случилось в пятницу, 17 января, на проспекте Энергетиков. Об этом сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на представителей городского ГУ МЧС России.
По информации ведомства, пламя охватило дощатое строение размером 3х6 метров по всей площади. Спустя чуть больше получаса спасателям удалось полностью потушить огонь.
В ликвидации пожара принимали участие 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Предварительно, никто не пострадал.
Производство противолежневых подушек для госпиталей открыли в Балашихе
Носовихинское шоссе в Балашихе реконструируют в 2027 году
Автобусные остановки отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья
Содержание торговых точек и общественных пространств проверили в Балашихе
Более 40 тысяч человек посетили женскую консультацию в Балашихе в 2024 году
Внутренние коммуникации отремонтируют в 1,2 тысячи домах Подмосковья в 2025 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте