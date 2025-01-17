Огонь охватил строительную бытовку в Красногвардейском районе Петербурга

Строительная бытовка загорелась на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Происшествие случилось в пятницу, 17 января, на проспекте Энергетиков. Об этом сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на представителей городского ГУ МЧС России.

По информации ведомства, пламя охватило дощатое строение размером 3х6 метров по всей площади. Спустя чуть больше получаса спасателям удалось полностью потушить огонь.

В ликвидации пожара принимали участие 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Предварительно, никто не пострадал.