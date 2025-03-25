Огонь охватил лыжную базу в Тюменской области

Лыжная база загорелась на территории Тюменской области. Пожар произошел в ночь с 24 на 25 марта в селе Сладково. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
По информации специалистов, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение внутри здания. В результате возгорания удалось избежать пострадавших, повреждения получила отделка строения.
Сейчас сотрудники компетентных органов устанавливают причины и точные обстоятельства случившегося. При наличии оснований следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.
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