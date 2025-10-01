Огонь охватил крышу аварийного дома в Салехарде

Крыша частично расселенного многоквартирного дома загорелась в Салехарде. Происшествие случилось во вторник, 30 сентября, в здании по улице Республики. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на представителей МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По информации ведомства, огонь затронул кровлю в первом подъезде. Площадь возгорания составила три квадратных метра. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее в Ноябрьске произошел пожар в квартире на улице Магистральной. Спасатели нашли в горящем помещении 45-летнего мужчину, который находился без сознания. Пострадавшего доставили в больницу, однако позже он скончался.