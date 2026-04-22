Огонь охватил двухэтажный ангар компании «Ямалсервис» в Лабытнанги

В городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа произошло возгорание в двухэтажном ангаре, принадлежащем ООО «Ямалсервис». О происшествии сайту URA.RU сообщили в окружном управлении МЧС. К счастью, пострадавших в результате ЧП нет.
Согласно информации ведомства, в 07 часов 25 минут диспетчеру пожарной службы Лабытнанги поступило сообщение о пожаре в ангаре на Ханмейском шоссе.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что происходит тление утеплителя на площади 15 квадратных метров. Возгорание зафиксировано в двухэтажном здании арочного типа размером 40 на 20 метров.
