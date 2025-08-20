Огонь охватил деревянную гостиницу в ЯНАО

Утром в понедельник, 20 августа, произошел пожар в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Происшествие случилось в селе Газ-Сале. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей противопожарной службы региона.

По информации ведомства, огонь охватил двухэтажное деревянное здание гостиницы, расположенной по улице Подшибякина. Сейчас специалисты проводят необходимые мероприятия для ликвидации возгорания. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. Данные о наличии пострадавших не поступали.

