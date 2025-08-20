Огонь охватил деревянную гостиницу в ЯНАО

Утром в понедельник, 20 августа, произошел пожар в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Происшествие случилось в селе Газ-Сале. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей противопожарной службы региона.