Огонь охватил деревянную гостиницу в ЯНАО

Утром в понедельник, 20 августа, произошел пожар в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Происшествие случилось в селе Газ-Сале. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей противопожарной службы региона.
По информации ведомства, огонь охватил двухэтажное деревянное здание гостиницы, расположенной по улице Подшибякина. Сейчас специалисты проводят необходимые мероприятия для ликвидации возгорания. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. Данные о наличии пострадавших не поступали.
Финал турнира «Кубок Игоря Акинфеева» пройдет в Химках 20 августа
Обновленную картинную галерею имени Горшина открыли в Химках
Чемпионат по водно-моторному спорту прошел в Химках
Замглавы Балашихи Михаил Объедков встретился с жителями микрорайона Ольгино
Россия допустила участие Британии и Франции в гарантиях безопасности Украины
Обновление тепловых сетей завершат в Балашихе осенью
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте