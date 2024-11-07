Огонь охватил 8 гаражей на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы произошел пожар в гаражном массиве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей около 02:48. Возгорание произошло в Алтуфьевском районе на улице Бибиревская. Огонь охватил восемь гаражей. В одном из них загорелись автомобиль, личные вещи и мебель.

Пожарные локализовали возгорание на площади в 150 квадратных метров. Специалистам предстоит выяснить причины распространения огня.