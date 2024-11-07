Огонь охватил 8 гаражей на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы произошел пожар в гаражном массиве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
Информация о пожаре поступила на пульт спасателей около 02:48. Возгорание произошло в Алтуфьевском районе на улице Бибиревская. Огонь охватил восемь гаражей. В одном из них загорелись автомобиль, личные вещи и мебель.
Пожарные локализовали возгорание на площади в 150 квадратных метров. Специалистам предстоит выяснить причины распространения огня.
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