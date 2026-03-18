Огнеборцы ликвидировали пожар на складе в Медведевском районе Марий Эл
В понедельник в деревне Шоядур Медведевского района произошел серьезный пожар. Около 21:00 началось возгорание в одном из складских помещений частного предприятия. Об этом сообщило ИА МариМедиа.
На момент пожара в здании никого не было. Пламя охватило примерно 500 квадратных метров.
Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Сейчас специалисты устанавливают причину случившегося, добавили в ГУ МЧС Марий Эл.
