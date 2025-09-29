Одна из пострадавших в архангельском техникуме получила ранения в шею и грудь

Завуч Ольга Иванова, которую порезал ножом напавший на архангельский техникум, получила ранения в шею и грудь, за ее жизнь сейчас борются врачи. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Студенты утверждают, что у нападавшего не было с ней никаких конфликтов — более того, она пыталась его защитить, когда встал вопрос об отчислении. Сейчас женщине делают операцию.

Всего от рук 18-летнего местного жителя пострадали три человека: учитель русского языка, завуч и студент. Злоумышленника поймали сами его бывшие однокашники и передали прибывшим сотрудникам полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Причина нападения пока неизвестна; по одной из версий, нападавший пришел отомстить за отчисление.