Один пожар зафиксировали в Кировской области за минувшие сутки

За минувшие сутки, 4 июня, в Кировской области был зарегистрирован один пожар. По информации регионального управления МЧС, происшествие случилось в городе Сосновка Вятскополянского района., сообщил сайт Newsler.Ru .

По данным ведомства, загорелась хозяйственная постройка на улице Садовая. Причины возгорания и возможный ущерб устанавливаются.

В ведомстве также отметили, что за прошедшие 24 часа происшествий на водных объектах не зафиксировано. Кроме того, сотрудникам МЧС не пришлось заниматься ликвидацией последствий ДТП.