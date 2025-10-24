Один из пострадавших в ДТП с автобусом и «Газелью» в Ленобласти умер в больнице

В больнице скончался один из пострадавших в аварии около деревни Большая Ижора с участием автобуса и «Газели». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В аварии пострадали шестеро пассажиров автобуса, один из которых впоследствии скончался в больнице», — уточнили в ведомстве.

В крайне тяжелом состоянии водитель автобуса, его госпитализировали. У второго — травмы средней степени тяжести.

ДТП произошло днем 24 октября на автодороге Санкт-Петербург — Ручьи, недалеко от деревни Большая Ижора. Рейсовый автобус, которым управлял 63-летний мужчина, столкнулся с ехавшей по встречке «Газелью».

По факту аварии возбудили дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.