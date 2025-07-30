Один из крупнейших провайдеров Петербурга упал из-за кибератаки
Один из крупнейших в Санкт-Петербурге интернет-провайдеров AirNet подвергся масштабной кибератаке. О ЧП сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
По словам представителей компании, авария затронула всю сеть. Теперь специалисты делают все возможное, чтобы устранить проблемы как можно скорее.
Тем временем у многих клиентов AirNet не работает связь и домашний инет.
Ранее в среду стало известно о сбоях в работе приложения и сайта сети магазинов «ВкусВилл». Накануне из-за атак хакеров пострадали сети аптек «Столички» и «Неофарм».
Также киберпреступники нанесли ущерб сети клиник «Семейный доктор». Но самым масштабным был удар по информационной системе «Аэрофлота». Сейчас компания работает в нормальном режиме.
Котельные и тепловые сети модернизируют в Коломне и Озерах до конца лета
Пожарные потушили возгорание в доме на Пионерской улице в Воскресенске
Шаверма с человеческой кожей. Чесавшую пятки на работе сотрудницу кафе сняли на видео
Встречи по вопросам получения сертификатов на переселение пройдут в Жуковском
Дни сел и деревень отметят в городском округе Коломна
Подмосковные строители восстановили жилой дом в Левобережном районе Мариуполя
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте