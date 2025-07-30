Один из крупнейших провайдеров Петербурга упал из-за кибератаки

Один из крупнейших в Санкт-Петербурге интернет-провайдеров AirNet подвергся масштабной кибератаке. О ЧП сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

По словам представителей компании, авария затронула всю сеть. Теперь специалисты делают все возможное, чтобы устранить проблемы как можно скорее.

Тем временем у многих клиентов AirNet не работает связь и домашний инет.

Ранее в среду стало известно о сбоях в работе приложения и сайта сети магазинов «ВкусВилл». Накануне из-за атак хакеров пострадали сети аптек «Столички» и «Неофарм».

Также киберпреступники нанесли ущерб сети клиник «Семейный доктор». Но самым масштабным был удар по информационной системе «Аэрофлота». Сейчас компания работает в нормальном режиме.