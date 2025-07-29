Один человек стал жертвой пожара в жилом доме Нижневартовска

Пожар унес жизнь одного человека в Нижневартовске. Происшествие случилось вечером 27 июля в жилом доме на улице Ленина. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей ГУ МЧС России Ханты-Мансийского автономного округа.
По информации ведомства, спасатели прибыли на место ЧП уже через четыре минуты после сигнала о возгорании. Спустя еще 15 минут им удалось полностью ликвидировать пламя.
Пожарные спасли четырех жильцов, в том числе одного ребенка. Один человек погиб. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства и причины случившегося.
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