Один человек стал жертвой пожара в частном доме в Тюмени

Мощный пожар целиком охватил частный дом в Тюмени. Не обошлось без жертв, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМЧС РФ по региону.

Трагедия произошла ночью на улице Почтовой. В полыхающем строении погиб один человек. Еще одному потребовалась медицинская помощь.

Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося. Устанавливаются причины появления огня. Информация о состоянии пострадавшего не поступала.