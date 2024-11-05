Один человек стал жертвой пожара в частном доме в Тюмени
Мощный пожар целиком охватил частный дом в Тюмени. Не обошлось без жертв, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМЧС РФ по региону.
Трагедия произошла ночью на улице Почтовой. В полыхающем строении погиб один человек. Еще одному потребовалась медицинская помощь.
Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося. Устанавливаются причины появления огня. Информация о состоянии пострадавшего не поступала.
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