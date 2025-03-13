Один человек стал жертвой массового ДТП в Саратовской области

Три автомобиля стали участниками смертельного ДТП в Вольском районе Саратовской области. Авария произошла недалеко от населенного пункта Терса. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на представителей регионального управления Госавтоинспекции.