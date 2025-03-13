Один человек стал жертвой массового ДТП в Саратовской области

Три автомобиля стали участниками смертельного ДТП в Вольском районе Саратовской области. Авария произошла недалеко от населенного пункта Терса. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на представителей регионального управления Госавтоинспекции.
По информации полицейских, на участке дороги столкнулись машины КамАЗ, «Нива» и Land Rover. От тяжелых травм водитель отечественной легковушки скончался до приезда медицинских работников.
Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося. Следователи рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сбежавшие из Курской области украинские боевики бросили оружие и бронетехнику
Подмосковная теннисистка вышла в полуфинал международного турнира
Глава Люберец проверил строительство поликлиники на 300 посещений в смену
Врип главы Серпухова провел встречу с жителями в школе № 13
Российские бойцы начали создавать анонсированную Путиным санитарную зону в Сумской области
Администрация Фрязина проведет встречу с жителями 20 марта
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте