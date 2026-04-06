Один человек стал жертвой ДТП в Гатчинском районе Ленобласти

Автомобильная катастрофа со смертельным исходом произошла в Гатчинском районе на 67-м километре трассы «Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель», вне зоны населенного пункта. Об этом сайту Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По имеющимся данным, в воскресенье, 5 апреля, в 13:55, 27-летний водитель, управлявший автомобилем ВАЗ-21150, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Largus, которым управлял 29-летний мужчина.

В результате полученных травм водитель ВАЗ-21150 скончался на месте происшествия. В настоящий момент по факту случившегося ведется проверка.