Один человек стал жертвой ДТП с двумя грузовиками в Удмуртии

Один человек погиб при столкновении двух грузовых автомобилей в Удмуртии. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на представителей Госавтоинспекции республики.

По данным правоохранителей, авария произошла в понедельник, 15 сентября, около 06:30 на участке федеральной трассы вблизи деревни Гужношур в Малопургинском районе. Предварительно, 47-летний водитель JAC потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Scania.

В результате дорожного происшествия шофер большегруза JAC скончался от тяжелых травм. Сейчас выясняются причины и обстоятельства аварии.