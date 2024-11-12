Один человек серьезно пострадал в ДТП с иномарками в Пензе

Авария, в которой пострадал мужчина, произошла накануне напротив дома № 70 на улице Кирова в Пензе. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Здесь в темное время суток столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Renault Symbol. Водитель французского седана получил тяжелые травмы, его доставили в больницу.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Уточняются подробности случившегося.

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