Один человек серьезно пострадал в ДТП с иномарками в Пензе
Авария, в которой пострадал мужчина, произошла накануне напротив дома № 70 на улице Кирова в Пензе. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Здесь в темное время суток столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Renault Symbol. Водитель французского седана получил тяжелые травмы, его доставили в больницу.
Сейчас по факту аварии проводится проверка. Уточняются подробности случившегося.
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