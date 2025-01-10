Один человек пострадал в утреннем ДТП в Удмуртии

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 07:56 10 января в Малопургинском районе Удмуртии. Информация об этом появилась в группе Пожарно-спасательной части № 37 в социальной сети «ВКонтакте», написал сайт Izhlife.
В столкновении участвовали два легковых автомобиля неподалеку от села Пугачево. В результате аварии пострадала 50-летняя женщина, управляющая автомобилем марки Datsun. Она была доставлена в больницу.
Как сообщают представители Госавтоинспекции Удмуртской Республики, 46-летний водитель автомобиля Pontiac столкнулся со стоящим Datsun, часть которого находилась на проезжей части. Возле остановленного транспортного средства не был выставлен знак аварийной остановки.
Обстоятельства и причины происшествия уточняются.
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