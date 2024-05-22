Один человек пострадал в результате возгорания трамвая в Екатеринбурге

В результате возгорания, случившегося накануне в трамвае в Екатеринбурге, пострадал один человек. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, на площади 20 квадратных метров горела обшивка двух вагонов общественного транспорта. В тушении пожара участвовали девять спасателей и две спецмашины.

Из горящего транспорта самостоятельно эвакуировались 30 человек.

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