Один человек пострадал в результате возгорания трамвая в Екатеринбурге
В результате возгорания, случившегося накануне в трамвае в Екатеринбурге, пострадал один человек. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, на площади 20 квадратных метров горела обшивка двух вагонов общественного транспорта. В тушении пожара участвовали девять спасателей и две спецмашины.
Из горящего транспорта самостоятельно эвакуировались 30 человек.
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