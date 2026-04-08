Один человек пострадал в пожаре в Сестрорецке

В ночь на среду, 8 апреля, в Курортном районе Санкт-Петербурга случилось возгорание. Сигнал о пожаре в доме № 5 по Старой улице в Сестрорецке поступил в дежурную часть в 23:44. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург».
Как рассказали в Главном управлении МЧС по городу, загорелась однокомнатная квартира, пламя охватило три квадратных метра из двадцати. Пожарные справились с возгоранием в 0:14. В тушении участвовали 14 сотрудников МЧС, работали три единицы техники.
В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали.
