Один человек пострадал в пожаре в Пензенской области

В городе Никольске на улице Пролетарской произошел пожар, в котором пострадал 61-летний мужчина. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 5:12. Горел деревянный дом площадью 100 квадратных метров с пристроенным гаражом из пеноблоков площадью 60 квадратных метров.

В результате пожара полностью сгорела кровля и выгорела внутренняя часть дома, а также внутреннее пространство гаража. К тушению привлекались 10 человек и четыре единицы техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Точные обстоятельства устанавливаются специалистами.