Один человек пострадал в массовом ДТП на трассе в Карелии

Четыре автомобиля стали участниками массового столкновения в Кондопожском районе Карелии. Авария произошла в воскресенье, 11 мая, на 478-м километре трассы Р-21. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС России.
По данным ведомства, прибывшие на место ДТП спасатели отключили аккумулятор одной из машин. В результате происшествия пострадал один человек. Сведения о его состоянии не поступали. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
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