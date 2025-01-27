Один человек пострадал в ДТП в Карелии
В субботу, 25 января, в городе Костомукша в Республике Карелия произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказал сайт karelinform.ru.
Около 17:10 на шоссе Горняков столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщили представители регионального МЧС, в результате аварии пострадал один человек.
Причины и обстоятельства ДТП уточняются. О других пострадавших неизвестно.
В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали депутата за крупную взятку
Силы ПВО уничтожили пять беспилотников за ночь
Мужчина упал на рельсы на Казанском вокзале
Россиянам рассказали о самом распространенном способе мошенничества в Telegram
Два беспилотника сбили над Брянской областью
Жительница Новогродовки в ДНР заявила, что ВСУ били и казнили российских пленных
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте