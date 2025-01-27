Один человек пострадал в ДТП в Карелии

Фото: РИА «Новости»

В субботу, 25 января, в городе Костомукша в Республике Карелия произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказал сайт karelinform.ru.

Около 17:10 на шоссе Горняков столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщили представители регионального МЧС, в результате аварии пострадал один человек.

Причины и обстоятельства ДТП уточняются. О других пострадавших неизвестно.

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