Сегодня 13:33 Один человек пострадал в ДТП в ЯНАО
Легковой автомобиль врезался в фонарный столб ночью 27 июня в селе Ныда Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате аварии пострадал один человек, сообщило
Ura.ru со ссылкой на УГИБДД МВД России по региону.
По предварительным данным, водитель за рулем отечественной легковушки не справился с управлением и врезался в опору освещения.
Мужчина получил различные травмы, его доставили в больницу.
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