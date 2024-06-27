Один человек пострадал в ДТП в ЯНАО

Легковой автомобиль врезался в фонарный столб ночью 27 июня в селе Ныда Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате аварии пострадал один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на УГИБДД МВД России по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем отечественной легковушки не справился с управлением и врезался в опору освещения.

Мужчина получил различные травмы, его доставили в больницу.

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