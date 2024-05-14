Один человек пострадал в ДТП в Челябинске | 360°

14 мая 2024, 12:51
Один человек пострадал в ДТП в Челябинске
Два легковых автомобиля столкнулись на улице 40-летия Победы в Челябинске. В результате аварии пострадал один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
По предварительным данным, машины Land Rover и Lada Granta столкнулись около дома № 35. От удара отечественную легковушку отбросило на торговый павильон, киоск опрокинулся.
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Отмечается, что различные травмы в аварии получил 22-летний водитель Lada Granta.
ДТП
Челябинск
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