Один человек пострадал в ДТП с участием скорой помощи в Челябинске | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 16:34 Один человек пострадал в ДТП с участием скорой помощи в Челябинске

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Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи вечером 25 апреля в Челябинске. В результате аварии пострадал один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу.

По предварительным данным, карета скорой двигалась с включенными световой и звуковой сигнализациями. Спецавтомобиль Fiat столкнулся с легковушкой Nissan Juke на Свердловском проспекте.

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Отмечается, что различные травмы получила фельдшер скорой помощи. Пациент в аварии не пострадал.