Один человек пострадал в ДТП с грузовиком и автобусом в Удмуртии

Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом на трассе в Воткинском районе Удмуртии. В результате аварии пострадал один человек, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по региону.
По предварительным данным, мужчина за рулем фуры Scania выехал на встречную полосу, где врезался в автобус Tiger с 12 пассажирами. От удара большегруз вылетел в кювет, его водитель получил различные травмы.
Отмечается, что по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.
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