Один человек пострадал в ДТП с грузовиками в Волгоградской области
Авария, в которой пострадал один человек, произошла накануне на трассе «Каспий» в Волгоградской области. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
На 925-м километре автодороги Р-22 столкнулись грузовик марки Hyundai и фура DAF. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели пострадавшего пассажира Hyundai. Было принято решение о его госпитализации.
В ведомстве рассказали, что один из грузовиков перекрыл часть проезжей части, что привело к введению реверсивного движения на участке дороги.
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