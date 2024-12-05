Один человек пострадал в ДТП с грузовиками в Волгоградской области

Авария, в которой пострадал один человек, произошла накануне на трассе «Каспий» в Волгоградской области. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

На 925-м километре автодороги Р-22 столкнулись грузовик марки Hyundai и фура DAF. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели пострадавшего пассажира Hyundai. Было принято решение о его госпитализации.

В ведомстве рассказали, что один из грузовиков перекрыл часть проезжей части, что привело к введению реверсивного движения на участке дороги.