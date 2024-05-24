Один человек пострадал в ДТП с автокраном в Волгоградской области

Автокран перевернулся на трассе в Камышине Волгоградской области. В результате аварии пострадал один человек, сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на областной Главк МВД.

По предварительным данным, 44-летний водитель ехал со стороны Камышина в Котово и в какой-то момент потерял управление. Автокран съехал на обочину и перевернулся, мужчину с различными травмами доставили в больницу.

Отмечается, что сотрудники полиции не обнаружили никаких признаков опьянения у пострадавшего.