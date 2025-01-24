Один человек пострадал в ДТП на Предмостовой площади в Саратове

Утром 24 января в Саратове произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина. Об этом «СарИнформ» проинформировала городская Госавтоинспекция.

ДТП случилось в 10:30 на Предмостовой площади возле стелы «Саратов». Здесь столкнулись автомобили Haval, управляемый 23-летним водителем, и LADA, за рулем которой находился 40-летний мужчина. В результате аварии пострадала 42-летняя пассажирка отечественной машины, которую впоследствии госпитализировали.

Инспекторы пока не уточняют, кто стал виновником происшествия.