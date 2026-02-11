Один человек пострадал при столкновении микроавтобуса с ограждением в Кронштадте

На внешнем кольце КАД в Кронштадте произошла авария с пострадавшим. Подробности сообщил Piter TV .

По предварительным данным, серебристый микроавтобус врезался в ограждение и перевернулся. В результате ДТП пострадал один человек. Сейчас его состояние уточняется.

Дорожное происшествие затронуло левый и правый ряды первого съезда на Кронштадт. На место прибыли сотрудники экстренных служб.