Один человек пострадал при столкновении иномарок в Ленинском районе Тулы

Пассажир иномарки попал в больницу с различными травмами в результате ДТП на территории Ленинского района Тулы. Авария произошла на 724-м километре дороги «Золотое кольцо», сообщает «ТСН 24» со ссылкой на Госавтоинспекцию области.

По предварительной информации, виновником столкновения стал мужчина 1977 года рождения. Он, управляя автомобилем марки Audi, не уступил дорогу легковушке Kia Rio на нерегулируемом перекрестке.

В результате дорожного происшествия пассажиру второй машины потребовалась госпитализация. Сейчас врачи оказывают пациенту 1975 года рождения всю необходимую помощь.