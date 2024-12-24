Один человек пострадал при пожаре во Фрунзенском районе Петербурга
В Санкт-Петербурге в одном из домов на Воронежской улице вспыхнул пожар. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на региональное МЧС.
Сигнал о возгорании в трехкомнатной квартире здания № 94 поступил диспетчеру в 20:32. Огонь охватил мебель в одной из комнат на площади два квадратных метра. К 20:47 пожар был полностью потушен.
Спасатели эвакуировали трех человек. Один мужчина получил травмы и был доставлен в больницу, передает «Петербургский дневник».
Традиционный фестиваль пряников прошел в Дмитрове
Инструктаж нарядов комплексных сил по охране порядка прошел в Воскресенске
Облик планеты изменится. Земле предсказали разрушительные катастрофы в 2025 году
Ищу одинокую беременную. На Украине придумали новый способ избежания мобилизации
Матвиенко допустила начало переговоров по Украине в 2025 году
Депутат Госдумы Никита Чаплин исполнит желание девочки из Воскресенска
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте