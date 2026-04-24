Один человек пострадал при пожаре в трехкомнатной квартире в Петербурге

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на Малоохтинском проспекте произошел пожар в трехкомнатной квартире. По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по городу, очаг возгорания находился на кухне, а площадь пожара составила около четырех квадратных метров, сообщил сайт Piter.TV.
Экстренные службы получили сообщение о возгорании в 20:03. В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали.
Пожарные ликвидировали возгорание в 20:40. В тушении участвовали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.
