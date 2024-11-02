Один человек пострадал при пожаре в обувной мастерской на севере Москвы

Источник 360.ru: пожар вспыхнул в доме на Тимирязевской улице, есть пострадавший

Минимум один человек пострадал при пожаре в московской 12-этажке на Тимирязевской улице. Подробности сообщил источник 360.ru.

Очевидец, позвонивший в экстренные службы, заявил, что задымление началось на первом этаже дома. Внутри одного из помещений с решетками на окнах находится человек, слышны крики.

К месту происшествия прибыли спасатели. Они заметили, что дым валит из-под двери обувной мастерской. Как уточнил источник, пожар вспыхнул в стилобатной части здания. Работу пожарных осложняла сложная планировка дома.

В одном из дальних помещений спасатели нашли пострадавшего. Его передали медикам. Открытое горение уже потушили.