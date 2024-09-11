Один человек пострадал при пожаре в квартире в Перми
Возгорание произошло в многоквартирном доме в Перми. В результате пожара пострадал один человек, сообщил сайт properm.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
По предварительным данным, пламя охватило мебель в одной из комнат квартиры. Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров.
Отмечается, что из горящего помещения самостоятельно удалось выбраться двум жильцам. Участие в ликвидации пожара принимали девять сотрудников МЧС.
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