Один человек пострадал при пожаре в кафе в Удмуртии | 360°

13 мая 2024, 15:47
Один человек пострадал при пожаре в кафе в Удмуртии
Возгорание произошло в кафе «Лидер» в селе Завьялово в Удмуртии в ночь на 13 мая. В результате пожара пострадал один человек, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.
По предварительным данным, пламя охватило мансардный этаж и кровлю кафе, огонь повредил внутреннюю отделку и оборудование. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались восемь человек.
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Отмечается, что в больницу доставили разнорабочего, который пытался потушить пламя до приезда пожарных.
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Удмуртия
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