Один человек пострадал при пожаре в кафе в Удмуртии | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 15:47 Один человек пострадал при пожаре в кафе в Удмуртии

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Возгорание произошло в кафе «Лидер» в селе Завьялово в Удмуртии в ночь на 13 мая. В результате пожара пострадал один человек, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

По предварительным данным, пламя охватило мансардный этаж и кровлю кафе, огонь повредил внутреннюю отделку и оборудование. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались восемь человек.

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Отмечается, что в больницу доставили разнорабочего, который пытался потушить пламя до приезда пожарных.