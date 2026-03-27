Один человек пострадал при пожаре на 750 «квадратов» в производственном здании в Кирове

За сутки 26 марта в Кировской области зафиксировали пять пожаров. Два из них привлекли внимание регионального управления МЧС, сообщил сайт Newsler.ru .

По информации ведомства, в поселке Сосновый города Кирова произошло возгорание производственного здания. Площадь, охваченная огнем, составила 750 квадратных метров. В тушении огня задействовали 23 человека и семь единиц пожарной техники. В результате происшествия пострадал один человек. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

Еще один пожар произошел в деревне Костичи Котельничского района, где загорелся частный жилой дом вместе с пристроем. Площадь возгорания достигла 180 квадратных метров. На месте работали девять пожарных и три единицы техники. Специалисты МЧС предполагают, что причиной пожара также стало короткое замыкание, но уже в пристрое.