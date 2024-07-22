Один человек попал в реанимацию после ДТП в Приморье

Прокуратура: в Приморье 5 человек пострадали при опрокидывании авто в кювет

В Анучинском районе иномарка под управлением мужчины без водительских прав съехала в кювет. Пострадали пять человек, из них одного направили в реанимацию, сообщила прокуратура Приморского края.

Авария произошла 22 июля на 92-м километре автодороги Осиновка — Рудная пристань. Виновником надзорное ведомство назвало водителя Toyota Mark X, который сел за руль, не имея водительских прав.

«Житель Уссурийска <…> совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие», — сообщила пресс-служба.

Пострадали все пять человек, находившиеся в салоне автомобиля, в том числе водитель 1991 года рождения. Один из пассажиров попал в реанимацию. Началась доследственная проверка.

В ДТП на трассе Р-228 в Саратовской области тоже пострадали пять человек. Mazda столкнулась с грузовиком в Вольском районе.

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