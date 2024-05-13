Один человек погиб во время пожара во Фрунзенском районе Петербурга | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 16:55 Один человек погиб во время пожара во Фрунзенском районе Петербурга

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Пожар, унесший жизнь мужчины, произошел накануне на Купчинской улице во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом сообщил Piter.TV, ссылаясь на пресс-службу МЧС по городу.

Однокомнатная квартира по указанному адресу загорелась около 10 часов утра. Спустя 20 минут спасателям удалось ликвидировать огонь. В обгоревшем жилье они нашли тело мужчины.

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Сейчас правоохранители выясняют подробности случившегося. О других погибших и пострадавших не сообщается.