Один человек погиб во время пожара во Фрунзенском районе Петербурга | 360°

13 мая 2024, 16:55
Один человек погиб во время пожара во Фрунзенском районе Петербурга
Пожар, унесший жизнь мужчины, произошел накануне на Купчинской улице во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом сообщил Piter.TV, ссылаясь на пресс-службу МЧС по городу.
Однокомнатная квартира по указанному адресу загорелась около 10 часов утра. Спустя 20 минут спасателям удалось ликвидировать огонь. В обгоревшем жилье они нашли тело мужчины.
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Сейчас правоохранители выясняют подробности случившегося. О других погибших и пострадавших не сообщается.
Санкт-Петербург
Пожары
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