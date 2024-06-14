Один человек погиб во время пожара в Пермском крае

В результате пожара, который произошел накануне на улице Шевченко в Очере, погиб один человек. Об этом написал сайт properm.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по Пермскому краю.

Прибывшие на место ЧП спасатели выяснили, что горит кровля дома и дворовые постройки. Всего в тушении возгорания участвовали 13 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.

Сейчас правоохранители выясняют причины случившегося.

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