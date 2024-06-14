Один человек погиб во время пожара в Пермском крае
В результате пожара, который произошел накануне на улице Шевченко в Очере, погиб один человек. Об этом написал сайт properm.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по Пермскому краю.
Прибывшие на место ЧП спасатели выяснили, что горит кровля дома и дворовые постройки. Всего в тушении возгорания участвовали 13 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.
Сейчас правоохранители выясняют причины случившегося.
Контейнеры для строительного мусора появились по 4 адресам в Истре
Пассажирский теплоход под Нижним Новгородом врезался в грунт и получил пробоину
Кэмерон предложил охотиться за российской нефтью
Минэкологии предостерегло жительницу Ступина от загрязнения земель
Предполагаемого организатора побега Артема Усса задержали в Италии
Минтранс Подмосковья опубликовал список маршрутов до грибных мест
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте