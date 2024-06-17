Один человек погиб во время пожара в дачном кооперативе в ХМАО
Пожар, случившийся накануне в дачном кооперативе «Дорожник» в ХМАО, унес жизнь одного человека. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал МЧС по региону.
В ведомстве рассказали, что во время пожара были уничтожены гараж, баня с пристроем, хозяйственная постройка, два легковых автомобиля, повреждена баня и дачный дом.
В тушении огня участвовали 23 спасателя и 10 единиц техники. Возгорание удалось ликвидировать спустя полтора часа.
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