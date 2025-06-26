Один человек погиб во время пожара в частном доме в Самарской области

В селе Старый Аманак в ночь на 26 июня произошел пожар в частном жилом доме. По данным регионального Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, возгорание охватило площадь около 80 квадратных метров, разрушив крышу и потолок, написал сайт sovainfo.ru.
Поступившая информация о пожаре была принята в 00:25. Локализация огня завершилась в 00:49, открытое горение ликвидировали в 01:07, а полная ликвидация последствий пожара была произведена в 04:47.
На месте происшествия работали специалисты пожарной части №102 ПСО №35. В результате пожара погиб один человек.
В настоящее время компетентные органы устанавливают причину и обстоятельства происшествия.
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