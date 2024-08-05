Один человек погиб во время ДТП на трассе Казань — Ульяновск

Смертельная авария с участием автомобиля LADA произошла накануне в  Апастовском районе в Татарстане. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на местную Госавтоинспекцию.

На 85-м километре трассы Казань — Ульяновск водитель, управлявший ВАЗом, пошел на обгон и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем LADA.

На месте ДТП погибла пассажирка первой машины. В результате случившегося также пострадали оба водителя и еще один пассажир.

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