Один человек погиб во время ДТП на трассе Казань — Ульяновск
Смертельная авария с участием автомобиля LADA произошла накануне в Апастовском районе в Татарстане. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на местную Госавтоинспекцию.
На 85-м километре трассы Казань — Ульяновск водитель, управлявший ВАЗом, пошел на обгон и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем LADA.
На месте ДТП погибла пассажирка первой машины. В результате случившегося также пострадали оба водителя и еще один пассажир.
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