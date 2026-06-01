Один человек погиб в вылетевшей с дороги машине под Курганом

В Шадринском округе Курганской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Согласно информации, предоставленной Госавтоинспекцией, в результате опрокидывания автомобиля «Нива» погиб мужчина, сообщил сайт URA.RU .

По предварительным данным, ДТП произошло 31 мая. Водитель автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» 1989 года рождения выбрал небезопасную скорость движения, после чего не справился с управлением и съехал с дороги. В результате машина перевернулась.

Водитель получил травмы, а пассажир автомобиля, мужчина 1978 года рождения, скончался на месте происшествия от полученных повреждений. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины аварии.