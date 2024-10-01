Один человек погиб в результате лобового ДТП в Челябинской области

ДТП с погибшим произошло утром, 1 октября, на трассе Копейск — Бажово в Челябинской области. Об этом рассказал сайт kursdela.biz со ссылкой на пресс-службу ГАИ по региону.
По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai ix35 выехал на встречную полосу движения и на полном ходу врезался в иномарку. В результате случившегося погибла женщина, находившаяся за рулем Mazda.
Водителя Hyundai доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Сейчас устанавливаются все детали происшествия.
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