Один человек погиб в результате ДТП с КамАЗом в Уфе

На седьмом километре автодороги в поселке Нижегородка случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом написал сайт mkset.ru .

Предварительно установлено, что водитель транспортного средства Chevrolet Niva направлялся из Уфы в сторону Чишмов. На перекрестке со светофором его автомобиль столкнулся с КамАЗом, который ехал навстречу. После этого Niva столкнулась с автомобилем Infiniti QX 70.

Водитель Chevrolet Niva скончался до приезда медиков. Сейчас полиция расследует обстоятельства трагедии.