Один человек погиб в результате ДТП с КамАЗом в Уфе

На седьмом километре автодороги в поселке Нижегородка случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом написал сайт mkset.ru.
Предварительно установлено, что водитель транспортного средства Chevrolet Niva направлялся из Уфы в сторону Чишмов. На перекрестке со светофором его автомобиль столкнулся с КамАЗом, который ехал навстречу. После этого Niva столкнулась с автомобилем Infiniti QX 70.
Водитель Chevrolet Niva скончался до приезда медиков. Сейчас полиция расследует обстоятельства трагедии.
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